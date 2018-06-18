Азар останется в "Челси", только если команда станет сильнее

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что останется на "Стэмфорд Бридж", только если команда получит усиление этим летом. В противном случае бельгиец уедет в "Реал".

После завершения сезона Азар намекнул, что готов, наконец, покинуть "Челси" и отправиться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов. Находясь в расположении сборной Бельгии на Чемпионате Мира, Эден пояснил, что останется на "Стэмфорд Бридж", только если команда поработает на трансферном рынке.



"Если я останусь в "Челси", то только потому, что команда станет сильнее. Я не собираюсь оставаться в "Челси", если команда сделает шаг назад".



"Реал" может интересоваться мной сколько угодно: если они действительно меня хотят, они знают что делать. Я не поеду в Мадрид только ради того, чтобы уехать. Мне нужен проект, и в "Челси" у меня такой есть".



"Сейчас мне не хотелось бы говорить о трансферных делах. Вы задаете слишком много лишних вопросов, но забываете, что с "Челси" я выиграл все, кроме Лиги Чемпионов. Если бы не "Челси", я бы ничего не добился к этому моменту", - сообщил Азар L'Equipe.