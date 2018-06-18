"Стоук" убедил Аллена остаться в Чемпионшипе

Убедив полузащитника Джо Аллена выступать в Чемпионшипе, "Стоук" заключил с валлийцем новый контракт на четыре года.

Ожидалось, что после понижения "гончаров" в классе Аллен покинет "Стоук" и отправится в клуб, представляющий Премьер-Лигу. Аргументы руководства оказались весомее, и сегодня 28-летний валлиец заключил новый долгосрочный контракт.



"После завершения сезона я поговорил с руководством клуба, и они ясно дали понять, что не заинтересованы в моей продаже и хотят, чтобы я остался".



"Надеюсь, остальные игроки последуют моему примеру и помогут клубу вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки", - приводит слова Аллена официальный сайт "гончаров".