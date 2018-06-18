Черышев не считает Салаха игроком топ-уровня

Мохамед Салах Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев заявил, что Мохамед Салах не показывает за сборную Египта такую же игру, как и в "Ливерпуле".

Прямо сейчас сын Черышева Денис готовится ко встрече с Салахом в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. По мнению Дмитрия, россиянам не стоит бояться лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку Мохамед показывает выдающийся футбол только в своем клубе.

"Он исключительный игрок, но не в сборной Египта. Здесь он не сможет претендовать на "Золотую бутсу". Мои фавориты – Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн".

"Ливерпуль" использует Салаха с максимальной отдачей, но в сборной Египта все работает совершенно иначе", - цитирует Черышева Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 18.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 595

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  1. ignatik 18.06.2018 13:18 # ignatik
    Очень много игроков играющих в клубе классно не могут играть в сборной на том же уровне
    А он видел игры Салаха в отборочных?

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  2. bes-ter 18.06.2018 13:17 # bes-ter
    3 умника поносящих страну на языке которой говорят, не нравится страна- общайте на языке той страны которую любите

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  3. frisby 18.06.2018 13:17 # frisby
    ахахахаха. просто писдец. чьё ИСЧО мнение надо узнать?

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  4. contrario 18.06.2018 13:13 # contrario
    тут скорее вопрос какого уровня защита у парашии.

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  5. mancityman 18.06.2018 13:11 # mancityman
    завтра будет выебан, собственно как и вся сборная пидорашки, а Фараон будет каждому индивидуально проводить шершавым мухомором по губам .

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  6. kojan 18.06.2018 13:10 # kojan
    а кроме ливерных чМО топом никто и не считает...

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  7. scouser2005 18.06.2018 13:02 # scouser2005
    Ватник...

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