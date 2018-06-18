Черышев не считает Салаха игроком топ-уровня

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев заявил, что Мохамед Салах не показывает за сборную Египта такую же игру, как и в "Ливерпуле".

Прямо сейчас сын Черышева Денис готовится ко встрече с Салахом в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. По мнению Дмитрия, россиянам не стоит бояться лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку Мохамед показывает выдающийся футбол только в своем клубе.



"Он исключительный игрок, но не в сборной Египта. Здесь он не сможет претендовать на "Золотую бутсу". Мои фавориты – Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн".



"Ливерпуль" использует Салаха с максимальной отдачей, но в сборной Египта все работает совершенно иначе", - цитирует Черышева Daily Mail.