Черышев не считает Салаха игроком топ-уровня
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев заявил, что Мохамед Салах не показывает за сборную Египта такую же игру, как и в "Ливерпуле".
Прямо сейчас сын Черышева Денис готовится ко встрече с Салахом в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. По мнению Дмитрия, россиянам не стоит бояться лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку Мохамед показывает выдающийся футбол только в своем клубе.
"Он исключительный игрок, но не в сборной Египта. Здесь он не сможет претендовать на "Золотую бутсу". Мои фавориты – Роналду, Месси, Неймар и, возможно, Кейн".
"Ливерпуль" использует Салаха с максимальной отдачей, но в сборной Египта все работает совершенно иначе", - цитирует Черышева Daily Mail.
18.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
Очень много игроков играющих в клубе классно не могут играть в сборной на том же уровне
А он видел игры Салаха в отборочных?
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3 умника поносящих страну на языке которой говорят, не нравится страна- общайте на языке той страны которую любите
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ахахахаха. просто писдец. чьё ИСЧО мнение надо узнать?
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тут скорее вопрос какого уровня защита у парашии.
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завтра будет выебан, собственно как и вся сборная пидорашки, а Фараон будет каждому индивидуально проводить шершавым мухомором по губам .
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а кроме ливерных чМО топом никто и не считает...
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Ватник...
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