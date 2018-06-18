Джеймс Мэддисон выбрал "Лестер"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Норвича" Джеймс Мэддисон принял решение относительно своего будущего, предпочтя "Лестер" "Саутгемптону".

Напомним, накануне стало известно, что "лисы" и "святые" сделали идентичные предложения по Мэддисону в размере 22 миллионов фунтов плюс бонусы. Оба этих предложения были приняты.

Таким образом, у 21-летнего игрока молодежной сборной Англии появилась возможность самостоятельно выбрать себе клуб, и Sky Sports утверждает, что вариант с "Лестером" показался Джеймсу привлекательнее.

Позже в понедельник Мэддисон, которым также интересовались "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", пройдет медицинское обследование на "Кинг Пауэр", а также обсудит условия личного контракта.



Метки Лестер, Мэддисон, Норвич, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 12:20

Количество просмотров Просмотров: 403

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. civilsin 18.06.2018 12:55 # civilsin
    9 бомбардир Чемпионшипа и 9 ассистент Чемпионшипа.

    (ответить)

  2. suarezov 18.06.2018 12:30 # suarezov
    Посмотрим на Мэддисона и Сессеньона в АПЛ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: