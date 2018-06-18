Джеймс Мэддисон выбрал "Лестер"

Полузащитник "Норвича" Джеймс Мэддисон принял решение относительно своего будущего, предпочтя "Лестер" "Саутгемптону".

Напомним, накануне стало известно, что "лисы" и "святые" сделали идентичные предложения по Мэддисону в размере 22 миллионов фунтов плюс бонусы. Оба этих предложения были приняты.



Таким образом, у 21-летнего игрока молодежной сборной Англии появилась возможность самостоятельно выбрать себе клуб, и Sky Sports утверждает, что вариант с "Лестером" показался Джеймсу привлекательнее.



Позже в понедельник Мэддисон, которым также интересовались "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", пройдет медицинское обследование на "Кинг Пауэр", а также обсудит условия личного контракта.