Анонс матча Тунис — Англия

Свой путь на Чемпионате Мира в России сборная Англии начнет с матча против Туниса в Волгограде.

В преддверии ЧМ-2018 никто не требовал от англичан победы на турнире — ожидания в отношении "трех львов" весьма скромны, что, правда, может оказать и положительный эффект, позволив игрокам раскрепоститься.



В России англичане стали одной из самых молодых и самых "зеленых" команд, если говорить о международном опыте. Из того стартового состава, который Саутгейт выставит сегодня, только двое игроков ранее участвовали на Чемпионате Мира: Джордан Хендерсон и Рахим Стерлинг.



Соперник англичан по первому матчу является самой сильной африканской сборной, занимая 22-е место в рейтинге ФИФА. Тунис участвует на Чемпионате Мира впервые с 2006 года.



Последний раз англичане и тунисцы встречались в 1998 году в рамках группового этапа Чемпионата Мира. Тогда родоначальники футбола отпраздновали победу 2:0 в Марселе благодаря голам Алана Ширера и Пола Скоулза.



Англия еще никогда не проигрывала африканским сборным на Чемпионате Мира — три победы, три ничьи. В пяти из этих шести матчей "львы" не пропускали.



В 12 последних матчах на Чемпионате Мира сборная Туниса лишь однажды смогла сохранить свои ворота на замке.



Победы победы на ЧМ-1966 англичане лишь однажды проходили дальше 1/4 финала (в 1990 году, четвертое место).



В пяти предыдущих Чемпионатах Мира англичане только однажды выиграли свою группу (в 2006 году).



Сборная Англии выиграла только один из восьми последних матчей на Чемпионате Мира (4 ничьи, 3 поражения) — 1:0 против Словении в июне 2010.



В девяти последних матчах в рамках Чемпионатов Мира англичане не забивали более одного гола.



В отборе к ЧМ-2018 англичане показали лучшую оборонительную статистику наравне с Испанией — три пропущенных гола в 10 матчах. Помимо Англии, только Бельгия, Германия и Испания не потерпели ни одного поражения в квалификации.



В стане сборной Англии под вопросом только один игрок. Речь о нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде, который не мог тренироваться несколько дней из-за травмы.



Стартовый состав "трех львов" стал известен заранее. Саутгейт решил сыграть с тремя центральными защитниками и Эшли Янгом с Кираном Триппьером в качестве вингбеков.



Чемпионат Мира. Группа G. 1-й тур

Сборная Туниса — сборная Англии

Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 21:00 Онлайн-трансляция



