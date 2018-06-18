Анонс матча Тунис — Англия
Свой путь на Чемпионате Мира в России сборная Англии начнет с матча против Туниса в Волгограде.
В преддверии ЧМ-2018 никто не требовал от англичан победы на турнире — ожидания в отношении "трех львов" весьма скромны, что, правда, может оказать и положительный эффект, позволив игрокам раскрепоститься.
В России англичане стали одной из самых молодых и самых "зеленых" команд, если говорить о международном опыте. Из того стартового состава, который Саутгейт выставит сегодня, только двое игроков ранее участвовали на Чемпионате Мира: Джордан Хендерсон и Рахим Стерлинг.
Соперник англичан по первому матчу является самой сильной африканской сборной, занимая 22-е место в рейтинге ФИФА. Тунис участвует на Чемпионате Мира впервые с 2006 года.
Последний раз англичане и тунисцы встречались в 1998 году в рамках группового этапа Чемпионата Мира. Тогда родоначальники футбола отпраздновали победу 2:0 в Марселе благодаря голам Алана Ширера и Пола Скоулза.
Англия еще никогда не проигрывала африканским сборным на Чемпионате Мира — три победы, три ничьи. В пяти из этих шести матчей "львы" не пропускали.
В 12 последних матчах на Чемпионате Мира сборная Туниса лишь однажды смогла сохранить свои ворота на замке.
Победы победы на ЧМ-1966 англичане лишь однажды проходили дальше 1/4 финала (в 1990 году, четвертое место).
В пяти предыдущих Чемпионатах Мира англичане только однажды выиграли свою группу (в 2006 году).
Сборная Англии выиграла только один из восьми последних матчей на Чемпионате Мира (4 ничьи, 3 поражения) — 1:0 против Словении в июне 2010.
В девяти последних матчах в рамках Чемпионатов Мира англичане не забивали более одного гола.
В отборе к ЧМ-2018 англичане показали лучшую оборонительную статистику наравне с Испанией — три пропущенных гола в 10 матчах. Помимо Англии, только Бельгия, Германия и Испания не потерпели ни одного поражения в квалификации.
В стане сборной Англии под вопросом только один игрок. Речь о нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде, который не мог тренироваться несколько дней из-за травмы.
Стартовый состав "трех львов" стал известен заранее. Саутгейт решил сыграть с тремя центральными защитниками и Эшли Янгом с Кираном Триппьером в качестве вингбеков.
Чемпионат Мира. Группа G. 1-й тур
Сборная Туниса — сборная Англии
Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 21:00 Онлайн-трансляция
18.06.2018 12:00
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Последние комментарии:
привет братишки
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Ебнут всухую 1-0 2-0
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Кейн пцц далбич, прям возомнил из себя Роналду, который тащит все на своих плечах.Сранный Тунис даже Челси сможет обыграть.Фейковый капитан пустышка, который еще даже на копейку ничего не сделал для сборной.
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Привет, владельцы радужного баннера боящиеся его показать.
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Поясните в двух словах кто фаворит на пост админа?
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Ничья имени Хари.
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Тотал Англии больше 1.5. Грузите хаты.
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теперь коларов по Риму на ниве будет рассекать
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Здорова, особенные.
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