Невилл раскритиковал Шакири

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Ливерпулю" не стоит покупать вингера "Стоука" Джердана Шакири.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе мерсисайдского клуба к Шакири, который после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги доступен всего за 12.5 миллионов фунтов.



Однако после ничейного матча сборной Швейцарии против бразильцев на Чемпионате Мира в России (1:1), Невилл обрушился с критикой на Джердана, обвинив 26-летнего игрока в отсутствии профессионализма.



"Если честно, я не фанат Шакири. Думаю, в "Стоуке" он дистанцировался от своих партнеров по команде и от того играл еще хуже. Они не были профессионалами в прошлом сезоне, а Шакири был воплощением этого".



"Он мог забить лучший гол турнира, и он мог провести самый удивительный матч. Но куда вероятнее, что он проведет здесь три матча, ничего не сделает и ничем не запомнится. Честно говоря, я не понимаю, зачем такие игроки нужны в команде", — сообщил Невилл в эфире ITV.