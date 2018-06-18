Невилл раскритиковал Шакири

Джердан Шакири и Филиппе Коутиньо Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Ливерпулю" не стоит покупать вингера "Стоука" Джердана Шакири.

Ранее в январе пресса сообщала об интересе мерсисайдского клуба к Шакири, который после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги доступен всего за 12.5 миллионов фунтов.

Однако после ничейного матча сборной Швейцарии против бразильцев на Чемпионате Мира в России (1:1), Невилл обрушился с критикой на Джердана, обвинив 26-летнего игрока в отсутствии профессионализма.

"Если честно, я не фанат Шакири. Думаю, в "Стоуке" он дистанцировался от своих партнеров по команде и от того играл еще хуже. Они не были профессионалами в прошлом сезоне, а Шакири был воплощением этого".

"Он мог забить лучший гол турнира, и он мог провести самый удивительный матч. Но куда вероятнее, что он проведет здесь три матча, ничего не сделает и ничем не запомнится. Честно говоря, я не понимаю, зачем такие игроки нужны в команде", — сообщил Невилл в эфире ITV.



Метки Невилл, сборная Швейцарии, Стоук, ЧМ-2018, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 11:00

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  1. only--liverpool 18.06.2018 11:03 # only--liverpool
    Да иди ты нахуй говно тупорылое еще советы давать

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  2. vyrentz 18.06.2018 11:01 # vyrentz
    Вчера был просто ниочем. Это, конечно, не усиление.

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