Хаби Алонсо советует "Ливерпулю" увеличить глубину состава

Хаби Алонсо и Юрген Клопп Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что этим летом главному тренеру "красных" Юргену Клоппу необходимо увеличить глубину состава.

В минувшем сезоне подопечные Клоппа финишировали четвертыми в Премьер-Лиге и добрались до финала Лиги Чемпионов. Однако в матче в Киеве нельзя было не заметить как сильно лавка "Ливерпуля" уступает лавке Королевского клубе, и Алонсо советует над этим поработать.

"Думаю, они нуждаются не просто в "короткой" команде, не в 14 игроках — тебе нужен состав из 20-22 игроков, чтобы справиться с таким количеством матчей".

"Важен каждый матч, каждое очко, поэтому каждый твой игрок должен ощущать причастность к происходящему и быть готовым сыграть на высочайшем уровне, следуя тренерским идеям. Это не может меняться от матча к матчу".

"На мой взгляд, самое важное — это команда. А команда здесь уже создана. Конечно, необходимо пригласить новых игроков, необходимо усиление, однако это не должно нарушить то, что они уже делают", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Алонсо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 10:00

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  1. carrick-16 18.06.2018 10:49 # carrick-16
    Хаби Алонсо рекомендует Ливерпулю увеличить глубину глотки. "Важно каждое очко, поэтому каждый игрок должен ощущать причастность к происходящему и быть готовым отсосать на высочайшем уровне, следуя тренерским идеям. Это не может меняться от матча к матчу. На мой взгляд главное глотка, конечно необходимо усиление, однако это не должно нарушить то что они уже делают - сосут" - сказал Хаби.

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  2. baurlfc78 18.06.2018 10:17 # baurlfc78
    Хаби Алонсо молодец, остался преданным Ливерпулю...
    Когда Джеррард, Маскерано и Алонсо вместе играли в центре было круто, но это прошлом. Сейчас надо создать новый костяк с новыми игроками Фабиньо, Кейта и возможно Фекир на это намекает Алонсо...
    YNWA!!!

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  3. ezh28 18.06.2018 10:16 # ezh28
    Спасибо Хаби

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