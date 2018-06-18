Хаби Алонсо советует "Ливерпулю" увеличить глубину состава

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что этим летом главному тренеру "красных" Юргену Клоппу необходимо увеличить глубину состава.

В минувшем сезоне подопечные Клоппа финишировали четвертыми в Премьер-Лиге и добрались до финала Лиги Чемпионов. Однако в матче в Киеве нельзя было не заметить как сильно лавка "Ливерпуля" уступает лавке Королевского клубе, и Алонсо советует над этим поработать.



"Думаю, они нуждаются не просто в "короткой" команде, не в 14 игроках — тебе нужен состав из 20-22 игроков, чтобы справиться с таким количеством матчей".



"Важен каждый матч, каждое очко, поэтому каждый твой игрок должен ощущать причастность к происходящему и быть готовым сыграть на высочайшем уровне, следуя тренерским идеям. Это не может меняться от матча к матчу".



"На мой взгляд, самое важное — это команда. А команда здесь уже создана. Конечно, необходимо пригласить новых игроков, необходимо усиление, однако это не должно нарушить то, что они уже делают", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".