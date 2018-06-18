Моуриньо предсказывает победу англичан над Тунисом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дал прогноз на стартовый матч англичан на Чемпионате Мира в России, предсказав победу "трех львов" над Тунисом.

В понедельник вечером в Волгограде подопечные Гарета Саутгейта возьмут старт на ЧМ-2018. Привычные фавориты мундиаля в лице Испании, Аргентины, Германии и Бразилии не смогли начать с победы, однако англичане должны выигрывать, считает Жозе.



"Я видел Тунис против Португалии в последнем товарищеском матче португальцев перед Чемпионатом Мира, и если честно, они мне особо не понравились. По своему потенциалу и стилю я считаю сборную Туниса похожей на Марокко, к примеру. Думаю, Англия должна побеждать".



"Однако Бразилия тоже должна была побеждать, Германия должна была побеждать, Аргентина должна была побеждать, поэтому я не знаю".



"Завтра будет день, когда две сильных команды в лице Бельгии и Англии сыграют с тремя защитниками плюс вингбеками, поэтому посмотрим, кто из команд поменьше лучше адаптируется к этому", — сообщил Моуриньо в эфире Russia Today.