Моуриньо предсказывает победу англичан над Тунисом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дал прогноз на стартовый матч англичан на Чемпионате Мира в России, предсказав победу "трех львов" над Тунисом.
В понедельник вечером в Волгограде подопечные Гарета Саутгейта возьмут старт на ЧМ-2018. Привычные фавориты мундиаля в лице Испании, Аргентины, Германии и Бразилии не смогли начать с победы, однако англичане должны выигрывать, считает Жозе.
"Я видел Тунис против Португалии в последнем товарищеском матче португальцев перед Чемпионатом Мира, и если честно, они мне особо не понравились. По своему потенциалу и стилю я считаю сборную Туниса похожей на Марокко, к примеру. Думаю, Англия должна побеждать".
"Однако Бразилия тоже должна была побеждать, Германия должна была побеждать, Аргентина должна была побеждать, поэтому я не знаю".
"Завтра будет день, когда две сильных команды в лице Бельгии и Англии сыграют с тремя защитниками плюс вингбеками, поэтому посмотрим, кто из команд поменьше лучше адаптируется к этому", — сообщил Моуриньо в эфире Russia Today.
18.06.2018 09:00
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А почему на фото Моур не с представителями ВБ, а с плешивым окурком? А, точно, потому что представители Британии не поехали в Россию на чемпионат мира по футболу. Моветоном считается посещение мероприятий организованных международными террористами. Из михуйлы полезла вата наконец-то, запостил сцаря.
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