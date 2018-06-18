Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба назвал себя "самым критикуемым игроком в мире".

С момента возвращения Погба в "Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году за 89 миллионов фунтов не утихают дискуссии о том, насколько Поль соответствует своему ценнику. Однако претензии к полузащитнику есть не только на клубном уровне, но и в сборной.



Сыграв важную роль в победе французов над Австралией в рамках ЧМ-2018 (2:1), Погба заверил, что он способен выдержать это давление.



"Мне позволено совершать ошибки меньше, чем другим. Я проделал путь от самого дорого трансфера в мире к самому критикуемому игроку в мире. Меня критикуют всегда. Таков футбол".



"Когда я был ребенком, мы с друзьями постоянно злились друг на друга, говоря: "Ты хороший, а ты плохой". Именно это происходит на футбольном поле, и сейчас я воспринимаю критику так же, как в детстве — я просто не слушаю ее".



"Я выхожу получать удовольствие, и это единственное, что я могу сказать людям, критикующим меня за то или за это. Это не так важно. У каждого есть свое мнение", — цитирует Погба Daily Mirror.