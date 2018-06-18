Инс: "Потеря Коутиньо — лучшее, что только могло произойти с "Ливерпулем"

Бывший игрок "Ливерпуля" Пол Инс считает, что расставание с Филиппе Коутиньо пошло "красным" только на пользу.

С огромным трудом удержав Коутиньо прошлым летом, в январе мерсисайдский клуб оказался бессилен перед отъездом Филиппе в "Барселону" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.



Как казалось тогда, "Ливерпуль" лишился своей главной звезды, а сезон "красных" может пойти под откос. Однако на деле все получилось совершенно иначе, а продажа Коутиньо лишь мобилизовала других игроков команды Юргена Клоппа.



Лишившись Филиппе, "Ливерпуль" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и добрался до финала Лиги Чемпионов, поэтому Инс склонен считать, что Клопп принял правильное решение, отпустив несчастного игрока.



"В ситуации с Коутиньо каждый думал, что с его уходом все будет кончено, и на "Ливерпуле" может будет поставить крест. Не знаю, чувствовал ли Клопп нечто подобное, но лично мне кажется, что потеря Коутиньо стала лучшей вещью, что только могла произойти с "Ливерпулем", потому что они были так зависимы от Коутиньо, и каждый говорил только про Коутиньо".



"С его уходом настало время для других игроков выйти на первые роли и взять ответственность на себя. "Ливерпуль" перестал быть командой одного игрока, как все говорили прежде".



"Покупка же Салах стала стала просто удивительной сделкой. Это лучшая сделка, что когда-либо заключал клуб. Я часто наблюдал за ним в "Роме" в прошлом году, и они вместе с Джеко были прекрасны. Не могу поверить, что "Ливерпуль" был единственным претендентом на него. Клуб отлично сработал", — сообщил Инс Goal.