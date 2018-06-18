"Юнайтед" готов заплатить 60 миллионов фунтов за Виллиана

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 60 миллионов фунтов о покупке вингера "Челси" Виллиана.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо всегда был известен как большой поклонник Виллиана. Пять лет назад именно португальский специалист пригласил игрока сборной Бразилии из "Шахтера" в "Челси".



В минувшем сезоне Виллиан отметился только 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но при этом был признан Игроком Года на "Стэмфорд Бридж".



По информации Daily Mail, "Юнайтед" наводил справки на Виллиана еще в январе, однако "синие" отвергли идею о продаже бразильца посреди сезона. На сей раз лондонский клуб должен быть сговорчивее.



Сообщается, что "дьяволы" собираются предложить 60 млн. фунтов за игрока, который в августе справит 30-летие. Устоять перед такой суммой "Челси" будет непросто.