"Юнайтед" готов заплатить 60 миллионов фунтов за Виллиана

Виллиан "Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 60 миллионов фунтов о покупке вингера "Челси" Виллиана.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо всегда был известен как большой поклонник Виллиана. Пять лет назад именно португальский специалист пригласил игрока сборной Бразилии из "Шахтера" в "Челси".

В минувшем сезоне Виллиан отметился только 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но при этом был признан Игроком Года на "Стэмфорд Бридж".

По информации Daily Mail, "Юнайтед" наводил справки на Виллиана еще в январе, однако "синие" отвергли идею о продаже бразильца посреди сезона. На сей раз лондонский клуб должен быть сговорчивее.

Сообщается, что "дьяволы" собираются предложить 60 млн. фунтов за игрока, который в августе справит 30-летие. Устоять перед такой суммой "Челси" будет непросто.



Метки Виллиан, Манчестер Юнайтед, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 18.06.2018 06:35 # lahmatyj
    ИМХО пенсам пора его продавать. Марсьяля зацепить+60 за Виллиана. Это ж ор будет пздц.

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  2. rommkaq1- 18.06.2018 06:32 # rommkaq1-
    х?й вам, красные какашки

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  3. meshuggah 18.06.2018 06:14 # meshuggah
    Отработанный материал в помойку

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  4. mr-tsoy 18.06.2018 06:12 # mr-tsoy
    40 хватило бы

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  5. chelsea-69 18.06.2018 06:11 # chelsea-69
    Придет и отожмет 11 у Марсьяля

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