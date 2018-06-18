"Юнайтед" готов заплатить 60 миллионов фунтов за Виллиана
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 60 миллионов фунтов о покупке вингера "Челси" Виллиана.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо всегда был известен как большой поклонник Виллиана. Пять лет назад именно португальский специалист пригласил игрока сборной Бразилии из "Шахтера" в "Челси".
В минувшем сезоне Виллиан отметился только 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но при этом был признан Игроком Года на "Стэмфорд Бридж".
По информации Daily Mail, "Юнайтед" наводил справки на Виллиана еще в январе, однако "синие" отвергли идею о продаже бразильца посреди сезона. На сей раз лондонский клуб должен быть сговорчивее.
Сообщается, что "дьяволы" собираются предложить 60 млн. фунтов за игрока, который в августе справит 30-летие. Устоять перед такой суммой "Челси" будет непросто.
18.06.2018 06:00
Просмотров: 672
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ИМХО пенсам пора его продавать. Марсьяля зацепить+60 за Виллиана. Это ж ор будет пздц.
(ответить)
х?й вам, красные какашки
(ответить)
Отработанный материал в помойку
(ответить)
40 хватило бы
(ответить)
Придет и отожмет 11 у Марсьяля
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий