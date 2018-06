Светская хроника за понедельник

Алиссон все еще может оказаться в Премьер-Лиге. Гарет Бэйл останется в "Реале". Карло Анчелотти хочет воссоединиться с Петром Чехом в "Наполи". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Переход голкипера "Ромы" Алиссона в "Реал" может не состояться. "Ливерпуль" и "Челси" сохраняют шансы на бразильца. (Gazzetta dello Sport)



Если Алиссон перейдет в "Реал", Тибо Куртуа останется в "Челси". (Evening Standard)



"Ювентус" надеется обойти "Челси" в борьбе за полузащитника ЦСКА Александра Головина. (The Sun)



Вингер Гарет Бэйл отвергнет интерес "Манчестер Юнайтед" и останется в "Реале". (Daily Mirror)



"Юнайтед" до сих пор не согласовал условия личного контракта с полузащитником "Шахтера" Фредом. (Mancester Evening News)



Отец полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича рекомендовал сыну перейти в "Ювентус". (Tuttosport)



Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис исключает продажу защитника Калиду Кулибали, которым интересовались "Юнайтед" и "Челси". (Daily Express)



"Тоттенхэм" интересуется защитником "Интера" Данило Д'Амброзио. (Mediaset Premium)



"Наполи" хочет арендовать голкипера "Арсенала" Петра Чеха. (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" сможет купить полузащитника Стивена Нзонзи, если "Севилья" пригласит на место француза Маркоса Льоренте из "Реала". (AS)



Голкипер "Стоука" Джек Батленд мечтает получить предложение от "Арсенала" или "Ливерпуля". (The Sentinel)



"Лацио" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке полузащитника Фелипе Андерсона, потребовав за бразильца 35 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Борнмут" предложил 12 млн. фунтов за вундеркинда "Шеффилд Юнайтед" Дэвида Брукса. (The Sun)



Другое



Во время Чемпионата Мира игроки сборной Англии будут тренироваться в специальных технологичных штанах с подогревом для минимизации риска мышечных травм. (Daily Mail)



Легенда испанского футбола Хави ожидает, что "эффект Пепа Гвардиолы" поможет сборной Англии на ЧМ-2018. (Daily Mirror)



Гол Ирвинга Лосано в матче Чемпионата Мира против Германии вызвал небольшое землетрясение в Мексике. (Daily Mirror)



ЛГБТ-болельщики сборной Англии чувствуют себя "некомфортно" в России и боятся показать свой радужный баннер на предстоящем матче "трех львов" в рамках ЧМ-2018. (Sky Sports)