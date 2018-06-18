Бенитес уговаривает "Ньюкасл" потратиться на Кенеди
Главный тренер "Челси" Рафаэль Бенитес пытается уговорить боссов своего клуба выкупить у "Челси" вингера Кенеди.
Присоединившись к "сорокам" на правах аренды в январе, Кенеди сразу же принялся демонстрировать отличную игру. Бразилец сделал большой вклад в то, что подопечные Бенитеса быстро решили задачу по выживанию в Премьер-Лиге, а затем и вовсе финишировали в топ-10.
По слухам, своей игрой за "Ньюкасл" Кенеди привлек интерес таких клубов, как "Бавария" и ПСЖ. Однако 22-летний бразилец предпочел бы вернуться на "Сент Джеймс Парк", если не получит гарантий насчет игрового времени в "Челси".
По информации Newcastle Chronicle, Бенитес находится в регулярном контакте с агентом игрока Джулиано Бертолуччи, вдобавок уговаривая руководство своего клуба выдвинуть предложение о покупке Кенеди.
Для приобретения Кенеди "Ньюкаслу" придется обновить свой трансферный рекорд, но если постоянный переход окажется невозможен, Бенитес хотел бы снова арендовать игрока — теперь уже на весь сезон.
18.06.2018 00:05
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