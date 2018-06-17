"Кристал Пэлас" вступил в борьбу за Уилшира
"Кристал Пэлас" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике Джеке Уилшире, который собирается покинуть "Арсенал" этим летом.
На текущей неделе стало известно, что Уилшир провел переговоры с новым тренером "канониров" Унаи Эмери, и тот заявил, что не видит в Джеке основного игрока и планирует использовать его лишь для ротации.
Ожидается, что теперь Уилшир окончательно откажется от продления своего истекающего контракта и приступит к рассмотрению имеющихся у него предложений.
По информации Daily Mirror, интерес к 26-летнему англичанину уже проявили "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Эвертон", а также зарубежные "Милан", "Сампдория" и "Ювентус".
Серьезным претендентом на воспитанника "Арсенала" обещает стать и "Пэлас", чей наставник Рой Ходжсон знаком с Уилширом по совместной работе в сборной Англии. Кроме того, в случае перехода к "орлам", Джеку не пришлось бы покидать Лондон, что является немаловажным фактором для молодого отца.
17.06.2018 22:00
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