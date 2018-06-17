Кейн жаждет ответить на хет-трик Роналду
Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что жаждет дать свой ответ на хет-трик нападающего португальцев Криштиану Роналду в матче Чемпионата Мира против испанцев.
В минувшую пятницу Роналду отметился сразу тремя голами в ворота голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, благодаря чему португальцы поделили очки с испанцами (3:3).
Не менее мощно надеется стартовать на турнире в России и Кейн, чья сборная сыграет против Туниса в Волгограде в понедельник. Харри полон решимости подтвердить на международном уровне свой бомбардирский талант, который он из года в год демонстрирует в клубе.
"На протяжении последних лет я всегда проявлял себя. Теперь я здесь, и мне не терпится выйти и показать миру, на что я способен".
"Определенно, Роналду подверг меня небольшому давлению! Он великолепный игрок, который провел великолепный матч, однако твой фокус должен быть на команде".
"Надеюсь, я оформлю свой хет-трик завтра, и мы сравняемся в бомбардирской гонке. Однако о борьбе за "Золотую бутсу" можно будет думать лишь на более поздних стадиях турнира", — цитирует Кейна Daily Mirror.
17.06.2018 21:35
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Последние комментарии:
Ну если голы партнеров перепишут (которые еще надо забить), то мб и сделает хет-трик.
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Какой-то он болтливый стал
Кичится, понтуется
Кончит как Балотелли
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просто надо с фифа договорится, чтобы все голы англии на кейна записывали
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