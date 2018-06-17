Кейн жаждет ответить на хет-трик Роналду

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что жаждет дать свой ответ на хет-трик нападающего португальцев Криштиану Роналду в матче Чемпионата Мира против испанцев.

В минувшую пятницу Роналду отметился сразу тремя голами в ворота голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, благодаря чему португальцы поделили очки с испанцами (3:3).



Не менее мощно надеется стартовать на турнире в России и Кейн, чья сборная сыграет против Туниса в Волгограде в понедельник. Харри полон решимости подтвердить на международном уровне свой бомбардирский талант, который он из года в год демонстрирует в клубе.



"На протяжении последних лет я всегда проявлял себя. Теперь я здесь, и мне не терпится выйти и показать миру, на что я способен".



"Определенно, Роналду подверг меня небольшому давлению! Он великолепный игрок, который провел великолепный матч, однако твой фокус должен быть на команде".



"Надеюсь, я оформлю свой хет-трик завтра, и мы сравняемся в бомбардирской гонке. Однако о борьбе за "Золотую бутсу" можно будет думать лишь на более поздних стадиях турнира", — цитирует Кейна Daily Mirror.