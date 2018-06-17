"Саутгемптон" и "Лестер" согласовали стоимость Мэддисона

Джеймс Мэддисон "Саутгемптон" и "Лестер" согласовали стоимость полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Ранее в воскресенье стало известно, что "лисы" первыми выдвинули свое предложение по одному из лучших игроков Чемпионшипа в минувшем сезоне. Однако затем то же самое сделали и "святые".

По информации Sky Sports, предложения "Саутгемптона" и "Лестер" оказались идентичными — порядка 22 миллионов фунтов плюс бонусы — и оба были приняты "канарейками".

Таким образом, теперь все зависит от того, какой из двух вариантов выберет сам Джеймс. Один из источников Sky Sports утверждает, что в данный момент 21-летний англичанин склоняется к варианту со "святыми".

Добавим, что на протяжении последних месяцев Мэддисона, забившего 15 голов в минувшем сезоне, также просматривали "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



Метки Лестер, Мэддисон, Норвич, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wajcik 17.06.2018 21:11 # wajcik
    Ливерпуль согласовал стоимость Мэдиссона через два года.

    (ответить)

  2. mrjingles 17.06.2018 21:10 # mrjingles
    Мэд же жирный

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: