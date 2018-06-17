"Саутгемптон" и "Лестер" согласовали стоимость Мэддисона

"Саутгемптон" и "Лестер" согласовали стоимость полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Ранее в воскресенье стало известно, что "лисы" первыми выдвинули свое предложение по одному из лучших игроков Чемпионшипа в минувшем сезоне. Однако затем то же самое сделали и "святые".



По информации Sky Sports, предложения "Саутгемптона" и "Лестер" оказались идентичными — порядка 22 миллионов фунтов плюс бонусы — и оба были приняты "канарейками".



Таким образом, теперь все зависит от того, какой из двух вариантов выберет сам Джеймс. Один из источников Sky Sports утверждает, что в данный момент 21-летний англичанин склоняется к варианту со "святыми".



Добавим, что на протяжении последних месяцев Мэддисона, забившего 15 голов в минувшем сезоне, также просматривали "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".