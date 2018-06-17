Рэшфорд рассказал, на какой позиции предпочитает играть

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд поведал о том, какая из позиций на поле является его любимой.

Как в сборной, так и в своем в клубе Рэшфорд сталкивается с приличной конкуренцией на позиции центрального нападающего. В "Юнайтед" главный тренер команды Жозе Моуриньо отдает предпочтение Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку, тогда как у англичан место Харри Кейна на острие практически неприкасаемо.



Эта ситуация расстраивает 20-летнего игрока, который видит свое будущее именно в центре нападения, а не на фланге.



"Моя наиболее предпочтительная позиция – центрфорвард, определенно. Я всегда голоден до голов, и в центре у меня всегда больше шансов отличиться".



"Однако, игра на разных позициях – это тоже хорошо. Для того чтобы стать более разносторонним игроком, я должен научиться действовать и на фланге. На краю атаки я учусь новым вещам, вроде правильных навесов и так далее".



"Все мы учимся игре. Не бывает такого, чтобы в футболе нельзя было стать в чем-то лучше. Я учусь чему-то новому каждый день", - передает слова Рэшфорда Daily Mirror.



Многие ожидают, что Маркус будет, скорее, игроком ротации на Чемпионате Мира, который стартует для англичан завтра, матчем против Туниса. Однако, Рэшфорд понимает, что может сыграть важную роль в составе "трех львов".



"Вы никогда не сможете выиграть Чемпионат Мира всего с 11 игроками. Вся команда понимает это. Если ты на скамейке, это не так уж и плохо".



"Ты не можешь сидеть и дуться. Сидя на скамейке, можно хорошо проанализировать игру и помочь партнерам, появившись на замену. Если у меня это получится, я буду очень рад", - добавил Рэшфорд.