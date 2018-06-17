"Ливерпуль" отговорил Брюстера от ухода из клуба

"Ливерпуль" положил конец спекуляциям насчет будущего Риана Брюстера, согласовав профессиональный контракт со своим юниором.

Брюстер является одним из самых ярких продуктов академии "красных" за последние годы. Талант Риана заметили далеко за пределами Англии — например, в прошлом месяце "Ливерпулю" пришлось отметить товарищеский матч с менхенгладбахской "Боруссией" из-за посягательств немецкого клуба на игрока.



Другие клубы не оставили внимания тот факт, что 18-летний нападающий никак не может договориться о продлении сотрудничества с "красными", поманив Брюстера возможностью более быстрого перехода от юношей в первую команду.



Однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс продолжал отчаянно сражаться за Брюстера, и тот в конце концов согласился остаться на "Энфилде".



Как стало известно The Telegraph, в скором времени Брюстер должен подписать с "Ливерпулем" пятилетний контракт, после чего начнет свой путь к становлению игроком первой команды.



Добавим, что в минувшем сезоне Брюстер вместе с юношеской сборной Англии выиграл Чемпионат Мира для 17-летних, став лучшим бомбардиром турнира. Многие даже называют Риана одним из талантливейших игроков мира в своей возрастной группе.