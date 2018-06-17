Бернарду Силва хочет больше португальцев в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва желает видеть на "Этихад" больше португальских игроков, чтобы ответить на пранки одноклубников.

Присоединившись к "горожанам" летом 2017, бывший игрок "Монако" быстро стал одним из любимчиков Пепа Гвардиолы, который хвалил Силву за позитивный настрой и постоянную улыбку на лице.



Силве удавалось сохранять хорошее состояние духа, даже несмотря на ряд весьма брутальных розыгрышей со стороны партнеров. Однако Бернарду не обижается, а просто ищет единомышленников для ответного удара.



"Проблема в том, что теперь я единственный португальский парень в команде".



"Я окружен бразильцами, испанцами, англичанами, и они думают, что устраивать надо мной розыгрыши и выкладывать ролики в инстаграм весело. Они привязали мои ботинки к потолку. Они бросили меня в бассейн в одежде".



"Несмотря на то, что мы стали чемпионами Премьер-Лиги, на тренировках мы были словно дети, мы веселились. Это очень редкое явление в футболе, как мне кажется".



"Как правило, надо мной подшучивают бразильцы: Фернандинью, Эдерсон, Данило и Габриэль Жесус, — мы с ними хорошо сдружились.



Клянусь, этим летом, после Чемпионата Мира, я собираюсь убедить Пепа купить португальских игроков. Мне даже неважно, хорошие они игроки или нет. Им просто нужно быть очень изобретательными в плане пранков. Это все, что я прошу ", - передает слова Силвы The Tribune.



