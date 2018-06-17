Саутгейт не ожидал, что повезет Англию на Чемпионат Мира
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не ожидал, что повезет команду "трех львов" на Чемпионат Мира.
Саутгейт возглавил национальную команду после коррупционного скандала с Сэмом Эллардайсом в 2016 году. На тот момент Гарет тренировал молодежную сборную и ни о чем подобном даже не помышлял.
"Конечно, я не закладывался на такой сценарий. Я не ожидал, что такое вообще может случиться. На прошлом Евро я надеялся, что команда хорошо сыграет, и Рой Ходжсон останется здесь".
"Когда на эту должность был назначен Сэм Эллардайс, я тренировал молодежную сборную и всячески его поддерживал. Мне было неудобно принимать команду в такой ситуации, но, если честно, я наслаждаюсь своей работой и теми вызовами, которая она предусматривает. Думаю, за то время, что я возглавляю команду, я стал сильнее как тренер", - цитирует Саутгейта Four Four Two.
17.06.2018 17:00
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Да насрать вообще. Дохлый номер. Максимум выход из группы. Скриньте.
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