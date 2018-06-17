Легенда "Вест Хэма" отговаривает клуб от подписания Туре

Легенда "Вест Хэма" сэр Джефф Херст считает, что клуб примет ужасное решение, если подпишет бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре.

После ухода из "Сити" ивуариец гневно раскритиковал главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу и даже обвинил того в расизме. По мнению Херста, отыгравшего за "Вест Хэм" 13 лет, такой игрок "молотобойцам" не нужен.



"Я не могу даже поверить, что мы интересуемся им. Мы купили Райана Фредрикса из "Фулхэма", и это это отличный крайний защитник, отличная покупка. Но подписание Туре - с учетом всех его комментариев – будет просто ужасным решением".



"В карьере каждого игрока наступает момент, когда его лучшие годы остались позади. Мы не должны подбирать объедки у больших клубов", - приводит слова Херста Daily Mail.