"Лестер" предложил 20 миллионов фунтов за Мэддисона

"Лестер" вышел в фавориты борьбы за полузащитника "Норвича" Джеймса Мэддисона, выдвинув свое предложение в размере 20 миллионов фунтов.

Игрок молодежной сборной Англии на высоком уровне провел минувший сезон, забив 14 голов и сделав восемь результативных передач. За последние месяцы пресса сватала Джеймса в "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а также в "Эвертон" на замену Уэйну Руни.



Однако "лисы" подсуетились первыми и в воскресенье сделали свое предложение о покупке Мэддисона, за которого изначально "канарейки" рассчитывали выручить 25 млн. фунтов плюс ряд бонусов.



И хотя предложение клуба с "Кинг Пауэр" не дотягивает до ожидаемой "Норвичем" суммы, "Лестер" надеется, что сделка будет согласована в ближайшие дни.



Добавим, что ранее этим летом главный тренер "лис" Клод Пюэль уже совершил два приобретения, укрепив линию обороны Рикарду Перейрой и Джонни Эвансом.