Кейн хочет, чтобы фанаты гордились сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сборная Англии заставит болельщиков гордиться собой на ЧМ-2018.

Два года назад команда "трех львов" с позором вылетела в первом же раунде плей-офф Евро-2016, нарвавшись на критику в свой адрес. Кейн надеется, что на Чемпионате Мира в России англичане исправятся и дадут повод собой гордиться.



"Мы хотим, чтобы страна гордилась нами. Нам нужно вернуть расположение фанатов, особенно после разочарования от Евро-2016. То, что произошло тогда во Франции, до сих пор тяжело принять".



"Надеюсь, мы сможем сыграть в России с такой свободой, которая обычно не ассоциируется со сборной Англии. Мы можем пообещать вам, что сделаем все возможное", - сообщил Кейн Daily Mail.