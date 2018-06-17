Кейн хочет, чтобы фанаты гордились сборной Англии

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сборная Англии заставит болельщиков гордиться собой на ЧМ-2018.

Два года назад команда "трех львов" с позором вылетела в первом же раунде плей-офф Евро-2016, нарвавшись на критику в свой адрес. Кейн надеется, что на Чемпионате Мира в России англичане исправятся и дадут повод собой гордиться.

"Мы хотим, чтобы страна гордилась нами. Нам нужно вернуть расположение фанатов, особенно после разочарования от Евро-2016. То, что произошло тогда во Франции, до сих пор тяжело принять".

"Надеюсь, мы сможем сыграть в России с такой свободой, которая обычно не ассоциируется со сборной Англии. Мы можем пообещать вам, что сделаем все возможное", - сообщил Кейн Daily Mail.




Метки Кейн, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 17.06.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 309

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. muzzle 17.06.2018 14:27 # muzzle
    Сегодня все новости говнистые, хоть бы что то интересное

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: