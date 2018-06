Погба не вернется в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг информацию о своих планах вернуться в "Ювентус".

В начале этого месяца нападающий туринцев Пауло Дибала рассказал, что "был очень рад", услышав о возможном возвращении Погба в "Ювентус".



Однако после победы сборной Франции над Австралией в первом матче ЧМ-2018 Поль ясно дал понять, что останется в "Манчестер Юнайтед". Сейчас все мысли Поля связаны только с национальной командой.



"Я нахожусь в сборной Франции, мне не хотелось бы говорить о моем клубном будущем. Да, иногда мы болтаем с Дибала, но это не значит, что я возвращаюсь в "Ювентус". Когда мы разговариваем с Умтити, это не значит, что я ухожу в "Барселону", - цитирует Погба Four Four Two.