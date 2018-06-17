Салах готов сыграть против России

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах готов дебютировать на Чемпионате Мира в России, сыграв против хозяев турнира во вторник.

Первый матч мундиаля Салах пропустил, не успев полностью восстановиться от травмы плеча. Без Мохамеда египтяне уступили с минимальным счетом Уругваю, что значительно понизило их шансы на выход из группы.



Чтобы попасть в плей-офф, во вторник команде Эктора Купера необходимо побеждать сборную Россию. К счастью для Египта, эта задачу им поможет выполнить Салах — лучший бомбардир Премьер-Лиги поправился и рвется в бой.



"Безусловно, Мо очень важен для нас и сыграет в следующих матчах. Мы не хотели рисковать им против Уругвая, но я думаю, что он будет в порядке ко встрече с Россией", - цитирует Купера Daily Mirror.