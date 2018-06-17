Салах готов сыграть против России

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах готов дебютировать на Чемпионате Мира в России, сыграв против хозяев турнира во вторник.

Первый матч мундиаля Салах пропустил, не успев полностью восстановиться от травмы плеча. Без Мохамеда египтяне уступили с минимальным счетом Уругваю, что значительно понизило их шансы на выход из группы.

Чтобы попасть в плей-офф, во вторник команде Эктора Купера необходимо побеждать сборную Россию. К счастью для Египта, эта задачу им поможет выполнить Салах — лучший бомбардир Премьер-Лиги поправился и рвется в бой.

"Безусловно, Мо очень важен для нас и сыграет в следующих матчах. Мы не хотели рисковать им против Уругвая, но я думаю, что он будет в порядке ко встрече с Россией", - цитирует Купера Daily Mirror.




Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 17.06.2018 12:00

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  1. only--liverpool 17.06.2018 13:17 # only--liverpool
    Забивай и тащи Египет если хочешь ЗМ.

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  2. farot 17.06.2018 13:13 # farot
    Игнашевич его уничтожит

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  3. electric 17.06.2018 12:00 # electric
    Покарает заднеприводных.
    Изи.

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