Роуз: "С Саутгейтом шутки плохи"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту удалось значительно укрепить свой авторитет, усадив на лавку самого Уэйна Руни.

Уже в своем втором матче у руля сборной, еще в статусе временно исполняющего, Саутгейт принял непростое решение сыграть без Руни — 0:0 против Словении в октябре 2016 в рамках отбора к ЧМ-2018.



При этом всего тремя днями ранее Руни выводил англичан с капитанской повязкой на победный матч против Мальты (2:0). По словам Роуза, команда испытала шок от того, как Саутгейт поступил с легендарным игроком, но одновременно прониклась уважением.



"Я определенно не ожидал, что тренер уберет его из состава на матч против Словении. Все мы убедились, что с боссом шутки плохи".



"Он убрал из состава, возможно, одного из лучших игроков сборной Англии всех времен, а также лучшего бомбардира. Это стало огромным шоком для всех нас, равно как последующее заявление Уэйна о завершении карьеры", — цитирует Роуза Sky Sports.