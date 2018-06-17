"Челси" готовится к увольнению Конте и назначению Сарри

Маурицио Сарри На предстоящей неделе "Челси" постарается внести ясность в ситуацию с главным тренером.

С минимальной победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии прошло уже четыре недели, и все это время будущее Антонио Конте является предметом интенсивных спекуляций.

Однако боссы клуба "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что тянуть дальше нельзя, ведь от трансферного окна остается все меньше времени, а вдобавок близится начало предсезонного периода.

Daily Mail ожидает, что на предстоящей неделе "синие", наконец, попрощаются с Конте. Увольнение Антонио и его помощников будет стоить клубу примерно 9 миллионов фунтов.

На место Конте "Челси" собирается пригласить Маурицио Сарри, и за это назначение тоже придется заплатить компенсацию, поскольку в данный момент соотечественник Антонио все еще связан контрактом с "Наполи".

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вправе претендовать на компенсацию до 7 млн. фунтов, однако отдельные издания сообщают, что "синие" могут договориться о снижении отступных до 3.5 млн.

Tutto Mercato Web располагает чуть более конкретной информацией, ожидая, что "Челси" заключит двухлетний контракт с Сарри во вторник. В Лондоне Маурицио будет зарабатывать около 4 млн. фунтов в год — значительно меньше, чем Конте.



Метки Конте, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 17.06.2018 11:01 # pavlix76
    Очередной тренер на очередные два три сезона

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  2. manutd-20champ 17.06.2018 10:44 # manutd-20champ
    лучше уже парика оставить

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  3. ganinilyha 17.06.2018 10:43 # ganinilyha
    Фуууууу

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  4. farot 17.06.2018 10:42 # farot
    заебли тянуть, тормоза

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  5. ccchelsea 17.06.2018 10:34 # ccchelsea
    Давайте быстрее уже, заебали.

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