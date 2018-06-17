"Челси" готовится к увольнению Конте и назначению Сарри
На предстоящей неделе "Челси" постарается внести ясность в ситуацию с главным тренером.
С минимальной победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии прошло уже четыре недели, и все это время будущее Антонио Конте является предметом интенсивных спекуляций.
Однако боссы клуба "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что тянуть дальше нельзя, ведь от трансферного окна остается все меньше времени, а вдобавок близится начало предсезонного периода.
Daily Mail ожидает, что на предстоящей неделе "синие", наконец, попрощаются с Конте. Увольнение Антонио и его помощников будет стоить клубу примерно 9 миллионов фунтов.
На место Конте "Челси" собирается пригласить Маурицио Сарри, и за это назначение тоже придется заплатить компенсацию, поскольку в данный момент соотечественник Антонио все еще связан контрактом с "Наполи".
Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вправе претендовать на компенсацию до 7 млн. фунтов, однако отдельные издания сообщают, что "синие" могут договориться о снижении отступных до 3.5 млн.
Tutto Mercato Web располагает чуть более конкретной информацией, ожидая, что "Челси" заключит двухлетний контракт с Сарри во вторник. В Лондоне Маурицио будет зарабатывать около 4 млн. фунтов в год — значительно меньше, чем Конте.
17.06.2018 10:00
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Очередной тренер на очередные два три сезона
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лучше уже парика оставить
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Фуууууу
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заебли тянуть, тормоза
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Давайте быстрее уже, заебали.
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