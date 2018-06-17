"Челси" готовится к увольнению Конте и назначению Сарри

На предстоящей неделе "Челси" постарается внести ясность в ситуацию с главным тренером.

С минимальной победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии прошло уже четыре недели, и все это время будущее Антонио Конте является предметом интенсивных спекуляций.



Однако боссы клуба "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что тянуть дальше нельзя, ведь от трансферного окна остается все меньше времени, а вдобавок близится начало предсезонного периода.



Daily Mail ожидает, что на предстоящей неделе "синие", наконец, попрощаются с Конте. Увольнение Антонио и его помощников будет стоить клубу примерно 9 миллионов фунтов.



На место Конте "Челси" собирается пригласить Маурицио Сарри, и за это назначение тоже придется заплатить компенсацию, поскольку в данный момент соотечественник Антонио все еще связан контрактом с "Наполи".



Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вправе претендовать на компенсацию до 7 млн. фунтов, однако отдельные издания сообщают, что "синие" могут договориться о снижении отступных до 3.5 млн.



Tutto Mercato Web располагает чуть более конкретной информацией, ожидая, что "Челси" заключит двухлетний контракт с Сарри во вторник. В Лондоне Маурицио будет зарабатывать около 4 млн. фунтов в год — значительно меньше, чем Конте.