Предложение "Юнайтед" о покупке Шкриниара отклонено

"Манчестер Юнайтед" предложил 57 миллионов фунтов за защитника "Интера" Милана Шкриниара, но получил отказ.

В минувшем сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо растерял доверие к Филу Джонсу и Крису Смоллингу, а адаптация Виктора Линделефа к английскому футболу проходит сложнее, чем ожидалось.



Этим летом Моуриньо настроен пригласить игрока топ-уровня в центр обороны в пару к Эрику Байи. Одним из своих потенциальных новичков клуб с "Олд Траффорд" видит как раз Шкриниара.



По информации La Gazzetta dello Sport, "Юнайтед" уже предпринял попытку договориться с "Интером", однако стартовое предложение было отклонено. Вернутся ли "дьяволы" с улучшенным, еще предстоит узнать.



Сообщается, что "Интер" вообще не заинтересован в продаже 23-летнего словака, который в минувшем сезоне провел 40 матчей и забил четыре гола. Впрочем, если клуб из Милана будет упорствовать, у "Юнайтед" есть список альтернатив, куда входят, например, Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" и Калиду Кулибали из "Наполи".