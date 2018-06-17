"Юнайтед" оценил Мартиаля в 75 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил заградительный ценник в 75 миллионов фунтов за нападающего Антони Мартиаля.

Напомним, на текущей неделе агент 22-летнего француза заявил, что его клиент не договорился о новом контракте и теперь хочет покинуть "Олд Траффорд".



Однако "красные дьяволы" не желают расставаться с талантливым игроком и считают, что один плохой сезон — не показатель, и Антони все еще очень молод, чтобы реализовать свой безусловно огромный потенциал.



После заявления агента спекуляции насчет будущего Мартиаля вспыхнули с небывалой прежде интенсивностью. Пресса настойчиво отправляет Антони, не попавшего в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, в "Тоттенхэм", ПСЖ и "Реал".



Реагируя на появившиеся слухи, "Юнайтед" установил ценник в 75 млн. фунтов за Мартиаля. По крайней мере, для "шпор" эта сумма чрезмерна. "Дьяволы" до сих пор не имеют никаких предложений насчет Антони и надеются, что их и не поступит до конца лета, сообщает Daily Mirror.