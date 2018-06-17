Дельф покинет лагерь сборной Англии ради рождения ребенка

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф получил разрешение на короткое время покинуть лагерь сборной Англии на Чемпионате Мира в России из-за скорого рождения своего третьего ребенка.

В данный момент Дельф, отец двух дочерей, готовится к стартовому матчу англичан на ЧМ-2018 — против сборной Туниса в понедельник. Однако Фабиан в любой момент готов сорваться на родину, где до конца месяца должна родить его жена Натали.



По словам чемпиона Премьер-Лиги в составе "Сити", главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт проявил понимание, когда футболист поставил семью выше сборной.



"Я буду должен вернуться в Англию, а затем приехать сюда снова. Конечно, это не идеально, но это часть жизни. Мой третий ребенок должен вскоре появиться на свет, и я не собираюсь это пропустить. Однако я хочу как можно скорее вернуться сюда".



"Гарет понимает, насколько важна семья для меня, и в свое время он поступил так же. Он был в лагере сборной Англии, но улетел, чтобы присутствовать на родах. Он прибыл на место за 10 минут до появления ребенка на свет. Надеюсь я смогу так же!" — цитирует Дельфа Daily Mail.