"Ливерпуль" мог отказаться от покупки Фекира из-за Мартинша

"Ливерпуль" мог отказаться от покупки плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира из-за внезапно предоставившейся возможности подписать Желсона Мартинша из "Спортинга", причем безо всякой компенсации.

Напомним, неделю назад стало известно, что "красные" не будут покупать Фекира — сделка стоимостью 53 миллиона фунтов сорвалась в последний момент, когда Набиль уже прошел медицинское обследование, согласовал контракт и, по слухам, записал приветственное интервью LFCTV.



Английская и французская пресса в большинстве своем считает, что трансфер Фекира сорвался из-за проблем, обнаруженных в ходе медобследования. Якобы "красные" посчитали слишком рискованной инвестицию в игрока, который за последние годы перенес две тяжелых травмы колена.



Однако это версия никак не состыкуется с интервью президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который уверял, что медицинское обследование прошло "позитивно", и плеймейкер "оптимистичен" насчет своего перехода в "Ливерпуль".



Истинной же причиной сорвавшейся сделки по Фекиру мог стать интерес "красных" к другому игроку. Данкан Каслс, журналист Sunday Times и Daily Record, предполагает, что "Ливерпуль" решил переключить внимание на Мартинша, который находится в процессе расторжения контракта со "Спортингом".



"Думаю, финансы определенно сыграли свою роль. Они и без того сильно потратились на Фабиньо и Наби Кейта".



"В случае с Набилем Фекиром "Ливерпуль", возможно, решил поберечь деньги, переключив внимание на игрока, за которым они следили несколько лет в Португалии. Я говорю про Желсона Мартинша, который является фланговым атакующим игроком и который обыгрывает соперника один в один больше за счет техники, чем за счет скорости".



"Мартинш — один из шести игроков, которые подали на расторжение своих контрактов из-за инцидента на тренировочной базе, когда игроки подверглись нападению. Фактически Желсон Мартинш теперь является свободным агентом и может перейти в любой клуб по своему желанию", — цитирует Каслса Daily Star.



Добавим, что в данный момент Мартинш находится в расположении сборной Португалии на Чемпионате Мира в России. Желсон не принимал участие в первом матчей своей команды на турнире — против Испании (3:3).