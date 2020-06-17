"Юнайтед" узнал цену за Кулибали

Калиду Кулибали "Манчестер Юнайтед" узнал, что для приобретения защитника Калиду Кулибали придется расстаться с 70 миллионами фунтов.

Ранее в июне издание Manchester Evening News сообщило, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо составил шорт-лист из восьми игроков для укрепления позиции центрального защитника.

В этом списке присутствует и Кулибали, который после своего перехода из "Генка" за 6.5 млн. фунтов в 2014 году заработал репутацию одного из лучших защитников в европейском футболе.

По информации TMW, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис совсем не прочь продать Калиду, за которым прошлым летом охотился "Челси", однако 26-летний ивуариец будет стоит дорого.

Не желая плести интриг, Де Лаурентис назначил свою цену за Кулибали — 70 млн. фунтов — и теперь заинтересованные клубы, включая "Юнайтед", должны для себя решить, готовы ли они заплатить такие деньги.



Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 17.06.2018 00:37 # ccchelsea
    Стоит своих денег, один из лучших центральных защитников мира прямо сейчас. Хотя у того же Маноласа в контракте прописана сумма отступных в размере 38 миллионов евро. Грек стоит намного дешевле, хотя по уровню игры совсем чуть-чуть отстаёт от Кулибали. Поэтому пусть манки забирают Кулибяку, а мы лучше Маноласа возьмём.

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  2. brown-ale 17.06.2018 00:29 # brown-ale
    Еще год назад это казалось безумием. Но на фоне ван Дейка 70 лямов за лучшего цз Серии А - вполне адекватно.

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  3. trent 17.06.2018 00:11 # trent
    Нет защитника в мире, который стоит таких денег, тем более, для Юнайтед эта позиция не столь критична, чтобы соглашаться идти на условия Де Лаурентиса.

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