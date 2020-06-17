"Юнайтед" узнал цену за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" узнал, что для приобретения защитника Калиду Кулибали придется расстаться с 70 миллионами фунтов.

Ранее в июне издание Manchester Evening News сообщило, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо составил шорт-лист из восьми игроков для укрепления позиции центрального защитника.



В этом списке присутствует и Кулибали, который после своего перехода из "Генка" за 6.5 млн. фунтов в 2014 году заработал репутацию одного из лучших защитников в европейском футболе.



По информации TMW, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис совсем не прочь продать Калиду, за которым прошлым летом охотился "Челси", однако 26-летний ивуариец будет стоит дорого.



Не желая плести интриг, Де Лаурентис назначил свою цену за Кулибали — 70 млн. фунтов — и теперь заинтересованные клубы, включая "Юнайтед", должны для себя решить, готовы ли они заплатить такие деньги.