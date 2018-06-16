Антонио покинет "Вест Хэм" этим летом

Мичейл Антонио Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио, вероятно, сменит клуб в это трансферное окно.

Из-за проблем со здоровьем Антонио весьма невыразительно провел минувший сезон, отметившись только 16 появлениями в стартовом составе "молотобойцев" в рамках Премьер-Лиги и забив три гола.

Некогда Мичейл был одним из ключевых игроков "Вест Хэма", однако Мануэль Пеллегрини решил отказаться от услуг 28-летнего англичанина, утверждает Daily Mirror. Новоиспеченный тренер лондонцев сообщил Антонио, что тот не входит в его долгосрочные планы.

Таким образом, теперь экс-игрок "Ноттингем Форест" открыт к предложениям. Ожидается, что интерес к Антонио со стороны клубов Премьер-Лиги будет велик. Одним из ранних претендентов на Мичейла называется "Кристал Пэлас".



Метки Антонио, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2018 22:00

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