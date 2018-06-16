"Арсенал" завершит приобретение Торрейры к среде

"Арсенал" может завершить приобретение полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры к среде.

На текущей неделе стало известно, что "канониры" находятся на пороге договоренности с "Сампдорией" по трансферу игроку сборной Уругвая. Пресса сообщала, что "Арсенал" либо активирует пункт об отступных в 22 миллиона фунтов в контракте Лукаса, либо заплатит чуть больше, но в рассрочку.



По информации Daily Express, сделка настолько близка, что лондонский клуб уже отправил своих докторов в Россию, где находится в данный момент 22-летний Торрейра вместе со сборной Уругвая.



Как только "Сампдория" даст отмашку, Торрейра пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "Арсеналом". Предполагается, что это случится до следующего матча уругвайцев на ЧМ-2018 — против Саудовской Аравии в среду.