"Вест Хэм" договаривается о покупке Иссы Диопа
Защитник "Тулузы" Исса Диоп является еще одной трансферной целью "Вест Хэма" этим летом.
В это межсезонье "молотобойцы" чрезвычайно активны на рынке, уже подписав защитника "Фулхэма" Райана Фредерикса. Также в сферу интересов "Вест Хэма" входят Фелипе Андерсон из "Лацио", Хавьер Пасторе из ПСЖ, Лукаш Фабиански с Алфи Моусоном из "Суонси".
Как передает Daily Mail, лондонский клуб продолжает борьбу еще за одного игрока. Речь о защитнике молодежной сборной Франции Диопе, оцениваемом в 22 миллиона фунтов.
Сообщается, что "Вест Хэм" уже выдвинул свое предложение насчет Иссы — как и "Севилья", однако английский клуб предложил больше. В данный момент "Тулуза" продолжает диалог с заинтересованными клубами.
16.06.2018 20:00
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