"Вест Хэм" договаривается о покупке Иссы Диопа

Защитник "Тулузы" Исса Диоп является еще одной трансферной целью "Вест Хэма" этим летом.

В это межсезонье "молотобойцы" чрезвычайно активны на рынке, уже подписав защитника "Фулхэма" Райана Фредерикса. Также в сферу интересов "Вест Хэма" входят Фелипе Андерсон из "Лацио", Хавьер Пасторе из ПСЖ, Лукаш Фабиански с Алфи Моусоном из "Суонси".



Как передает Daily Mail, лондонский клуб продолжает борьбу еще за одного игрока. Речь о защитнике молодежной сборной Франции Диопе, оцениваемом в 22 миллиона фунтов.



Сообщается, что "Вест Хэм" уже выдвинул свое предложение насчет Иссы — как и "Севилья", однако английский клуб предложил больше. В данный момент "Тулуза" продолжает диалог с заинтересованными клубами.