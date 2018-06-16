"Реал" обходит "Ливерпуль" в борьбе за Алиссона

"Реал" стал главным претендентом на голкипера "Ромы" Алиссона, которого ранее связывали с переходом в "Ливерпуль".

Слухи об интересе "красных" к Алиссону упорно ходили, начиная с зимы, и стали еще настойчивее после фиаско Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов.



Однако Daily Mail утверждает, что первый номер сборной Бразилии, даже если покинет "Рому" этим летом, то отправится не в "Ливерпуль", а в "Реал".



Сообщается, что соперник мерсисайдцев по финалу Лиги Чемпионов уже предложил за Алиссона 50 миллионов фунтов, однако "Ромы" готова расстаться с 25-летним голкипером только за 75 млн. "Ливерпуль" такие деньги платить не готов.



Добавим, что эта ситуация может затронуть и "Арсенал". В случае продажи Алиссона "Роме" потребуется новый страж ворот, и Premium Sport считает, что римляне попытаются увести голкиперы "Байера" Бернда Лено, заполучить которого жаждут "канониры".