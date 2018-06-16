Уилшир покинет "Арсенал" после переговоров с Эмери

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир покинет клуб по истечении своего контракта в этом месяце.

Уилшир, который является воспитанником "канониров", всегда публично выражал желание остаться в родном клубе, однако, союз Джека с "Арсеналом", по всей видимости, подходит к концу.

По информации Daily Mirror, на текущей неделе Уилшир провел переговоры с новым тренером "канониров" Унаи Эмери, и тот заявил, что не видит его своим ключевым игроком. Испанский специалист планирует использовать Джека только для ротации.

Узнав об этом, теперь Уилшир серьезно настроен перебраться в команду, где он будет играть регулярно. "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Эвертон" уже проявили заинтересованность в услугах 26-летнего англичанина. Также, у Джека есть поклонники за рубежом:"Сампдория", "Милан" и "Ювентус".

Напомним, ранее руководство "Арсенала" предлагало Уилширу долгосрочный контракт на улучшенных условиях, и "канониры" были уверены в том, что Джек его подпишет. Однако перспектива сесть в запас Уилшира не устроила, несмотря на возможность зарабатывать больше.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Уилшир

Автор admin   

Дата 16.06.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2119

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Последние комментарии:




  1. mr-lamps 16.06.2018 19:32 # mr-lamps
    сейчас бы как хуеблуд и гуавно неграми меряться
    остановите мой ореол

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  2. red-devil-4ever 16.06.2018 19:31 # red-devil-4ever
    А перуанцы то шустрые ребята, интересно наблюдать за ними

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  3. hollywood-hoe 16.06.2018 19:29 # hollywood-hoe
    Фарфан ещё живой оказывается

    (ответить)

  4. finade 16.06.2018 19:26 # finade
    я ,лиично , болею на ЧМ2018 за Италию...)

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  5. mancunia-planet 16.06.2018 19:15 # mancunia-planet
    Отлично

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  6. mata05 16.06.2018 19:14 # mata05
    Ппц уже и за Данию нигер играет.

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  7. hollywood-hoe 16.06.2018 19:07 # hollywood-hoe
    "нахуй вообще проводить чемпионат мире в стране где всего 2 города, пригодных для жизни"

    Нос, вылазь )

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  8. hollywood-hoe 16.06.2018 18:58 # hollywood-hoe
    Саранск? Пздц где это вообще блять

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  9. cfc000000 16.06.2018 18:45 # cfc000000
    Месси - глиномесси

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  10. tvinkovod 16.06.2018 18:28 # tvinkovod
    ща бы летом 2к18 на говнеце типа пикабу сидеть

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  11. jesus33 16.06.2018 18:23 # jesus33
    Почитайте Пикабу, куча билетов продано на не существующие места.
    Допустим на 37 место, из 36 существующих в ряду.

    Просто убогая рашка.

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  12. jesus33 16.06.2018 18:22 # jesus33
    Пока самый гавнистый чемпионат мира за последние 50 лет.

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  13. quavo 16.06.2018 18:19 # quavo
    привет ноулайферы

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  14. budun 16.06.2018 18:11 # budun
    http://fapl.ru/users/miihajlo/

    чё за профиль интересно

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  15. rj1992 16.06.2018 18:10 # rj1992
    здесь почти весь ресурс будет болеть Россия, Англия, Бельгия. И не пиздите про Голландии , Уэльсы, Исландии, вы их игроков не знаете даже.)))

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  16. rentv 16.06.2018 18:04 # rentv
    Кстати, парни, а кто за кого на Чемпионате то болеет?

    Я вот:
    1. Нидерланды
    2. Бразилия
    3. Исландия
    4. Польша
    5. Португалия

    А вы?

    P.S Сам пошёл нахуй

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  17. mr-lamps 16.06.2018 18:02 # mr-lamps
    admin

    цэ хто?

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  18. mr-lamps 16.06.2018 18:01 # mr-lamps
    эхехехехехе

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