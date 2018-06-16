Уилшир покинет "Арсенал" после переговоров с Эмери

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир покинет клуб по истечении своего контракта в этом месяце.

Уилшир, который является воспитанником "канониров", всегда публично выражал желание остаться в родном клубе, однако, союз Джека с "Арсеналом", по всей видимости, подходит к концу.



По информации Daily Mirror, на текущей неделе Уилшир провел переговоры с новым тренером "канониров" Унаи Эмери, и тот заявил, что не видит его своим ключевым игроком. Испанский специалист планирует использовать Джека только для ротации.



Узнав об этом, теперь Уилшир серьезно настроен перебраться в команду, где он будет играть регулярно. "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Эвертон" уже проявили заинтересованность в услугах 26-летнего англичанина. Также, у Джека есть поклонники за рубежом:"Сампдория", "Милан" и "Ювентус".



Напомним, ранее руководство "Арсенала" предлагало Уилширу долгосрочный контракт на улучшенных условиях, и "канониры" были уверены в том, что Джек его подпишет. Однако перспектива сесть в запас Уилшира не устроила, несмотря на возможность зарабатывать больше.