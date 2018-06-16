Уилшир покинет "Арсенал" после переговоров с Эмери
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир покинет клуб по истечении своего контракта в этом месяце.
Уилшир, который является воспитанником "канониров", всегда публично выражал желание остаться в родном клубе, однако, союз Джека с "Арсеналом", по всей видимости, подходит к концу.
По информации Daily Mirror, на текущей неделе Уилшир провел переговоры с новым тренером "канониров" Унаи Эмери, и тот заявил, что не видит его своим ключевым игроком. Испанский специалист планирует использовать Джека только для ротации.
Узнав об этом, теперь Уилшир серьезно настроен перебраться в команду, где он будет играть регулярно. "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Эвертон" уже проявили заинтересованность в услугах 26-летнего англичанина. Также, у Джека есть поклонники за рубежом:"Сампдория", "Милан" и "Ювентус".
Напомним, ранее руководство "Арсенала" предлагало Уилширу долгосрочный контракт на улучшенных условиях, и "канониры" были уверены в том, что Джек его подпишет. Однако перспектива сесть в запас Уилшира не устроила, несмотря на возможность зарабатывать больше.
16.06.2018 18:00
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Последние комментарии:
сейчас бы как хуеблуд и гуавно неграми меряться
остановите мой ореол
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А перуанцы то шустрые ребята, интересно наблюдать за ними
(ответить)
Фарфан ещё живой оказывается
(ответить)
я ,лиично , болею на ЧМ2018 за Италию...)
(ответить)
Отлично
(ответить)
Ппц уже и за Данию нигер играет.
(ответить)
"нахуй вообще проводить чемпионат мире в стране где всего 2 города, пригодных для жизни"
Нос, вылазь )
(ответить)
Саранск? Пздц где это вообще блять
(ответить)
Месси - глиномесси
(ответить)
ща бы летом 2к18 на говнеце типа пикабу сидеть
(ответить)
Почитайте Пикабу, куча билетов продано на не существующие места.
Допустим на 37 место, из 36 существующих в ряду.
Просто убогая рашка.
(ответить)
Пока самый гавнистый чемпионат мира за последние 50 лет.
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привет ноулайферы
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http://fapl.ru/users/miihajlo/
чё за профиль интересно
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здесь почти весь ресурс будет болеть Россия, Англия, Бельгия. И не пиздите про Голландии , Уэльсы, Исландии, вы их игроков не знаете даже.)))
(ответить)
Кстати, парни, а кто за кого на Чемпионате то болеет?
Я вот:
1. Нидерланды
2. Бразилия
3. Исландия
4. Польша
5. Португалия
А вы?
P.S Сам пошёл нахуй
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admin
цэ хто?
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эхехехехехе
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