Озил готов сыграть на Чемпионате Мира

Плеймейкер "Арсенала" и сборной Германии Месут Озил поправился к стартовому матчу немцев на Чемпионате Мира в России.

За считанные дни до отъезда на мундиаль Озил травмировал колено, из-за чего пропустил несколько тренировок. К стартовому матчу турнира с Мексикой Месут вернулся в строй, и теперь сыграть в воскресенье вечером лидеру "Арсенала" ничего не помешает.



"Мы интенсивно тренировались на этой неделе, все наши игроки выздоровели. Во вторник и среду Месут провел сразу два дополнительных занятия, теперь с ним все в порядке".



"Как вы видите, у него хорошее настроение, и он находится в хорошей форме. Сегодня ближе к вечеру мы определимся с составом, а пока нам нужно ответить на два-три вопроса по нему", - сообщил главный тренер Германии Йоахим Лев The Independent.