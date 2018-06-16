Де Хеа не будет извиняться за свою ошибку
Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что не будет извиняться за свою ошибку в матче Чемпионата Мира с Португалией.
Накануне Де Хеа совершил нетипичную для себя ошибку, пропустив легкий удар от Криштиану Роналду. Сразу после игры в защиту Давида выступил главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что подобное может произойти абсолютно с каждым.
Сам Де Хеа оказался разочарован масштабом критики в свой адрес, особенно на родине. По словам вратаря, он не сделал ничего криминального, а значит и извиняться за свой провал не станет.
"Если честно, мне даже нравится критика. Она мотивирует. Диего Косту все последнее время, но он забил два мяча. Что касается меня, то я никого не убил и просто рад выступать за свою сборную".
"Я не заметил, чтобы в Испании меня поддержали, но рад что это сделали партнеры и тренер. Мне нужно продолжать усердно тренироваться и делать все правильно", - сообщил Де Хеа AS.
16.06.2018 16:00
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Последние комментарии:
Правильно делает, плевать на вас хуйсосов.
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После гола, Давид поднял футболку с фоткой Кариуса с надписью - "Ты никогда не будешь один. "
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Окропил хейтеров.
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Норм, теперь в любой ситуации после косяка буду говорить, что не собираюсь извиняться, я ж никого не убил.
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