Де Хеа не будет извиняться за свою ошибку

Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа заявил, что не будет извиняться за свою ошибку в матче Чемпионата Мира с Португалией.

Накануне Де Хеа совершил нетипичную для себя ошибку, пропустив легкий удар от Криштиану Роналду. Сразу после игры в защиту Давида выступил главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что подобное может произойти абсолютно с каждым.



Сам Де Хеа оказался разочарован масштабом критики в свой адрес, особенно на родине. По словам вратаря, он не сделал ничего криминального, а значит и извиняться за свой провал не станет.



"Если честно, мне даже нравится критика. Она мотивирует. Диего Косту все последнее время, но он забил два мяча. Что касается меня, то я никого не убил и просто рад выступать за свою сборную".



"Я не заметил, чтобы в Испании меня поддержали, но рад что это сделали партнеры и тренер. Мне нужно продолжать усердно тренироваться и делать все правильно", - сообщил Де Хеа AS.