Де Лаурентис не позволит "Челси" себя обокрасть

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предупредил, что "Челси" все равно придется заплатить отступные, чтобы подписать бывшего тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что "Наполи" уже назначил на место Сарри бывшего наставника "Челси" Карло Анчелотти, у Маурицио до сих пор действует с неаполитанским клубом контракт, расторжение которого стоит денег.



"Синие" рассчитывали получить скидку от своих итальянских коллег, однако Де Лаурентис уже предупредил, что не позволит себя обокрасть. По словам Аурелио, весь интерес "Челси" к Сарри расписан только в газетах.



"Челси" может вбрасывать какую угодно информацию в прессу, но я не получал от них никаких звонков. Если они хотят сделать предложение, я готов принять их и выслушать. Затем я приму решение в интересах "Наполи."



"Я хочу прояснить один момент: мы не тот клуб, который позволит себя обокрасть. Нас не нужно недооценивать. Если они мне позвонят, я с удовольствием отвечу", - сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.