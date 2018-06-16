Де Лаурентис не позволит "Челси" себя обокрасть

Сарри и Де Лаурентис Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предупредил, что "Челси" все равно придется заплатить отступные, чтобы подписать бывшего тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что "Наполи" уже назначил на место Сарри бывшего наставника "Челси" Карло Анчелотти, у Маурицио до сих пор действует с неаполитанским клубом контракт, расторжение которого стоит денег.

"Синие" рассчитывали получить скидку от своих итальянских коллег, однако Де Лаурентис уже предупредил, что не позволит себя обокрасть. По словам Аурелио, весь интерес "Челси" к Сарри расписан только в газетах.

"Челси" может вбрасывать какую угодно информацию в прессу, но я не получал от них никаких звонков. Если они хотят сделать предложение, я готов принять их и выслушать. Затем я приму решение в интересах "Наполи."

"Я хочу прояснить один момент: мы не тот клуб, который позволит себя обокрасть. Нас не нужно недооценивать. Если они мне позвонят, я с удовольствием отвечу", - сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.



Метки Наполи, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.06.2018 15:00

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  1. quavo 16.06.2018 16:27 # quavo
    т.е. Сарри получает зп если он связан контрактом с Наполи? чот не вкурю, Де Лауренис лох чи шо?

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  2. carrick-16 16.06.2018 16:21 # carrick-16
    Итальянский Леви

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  3. ganinilyha 16.06.2018 15:49 # ganinilyha
    Да забейте вы уже xyй на этого бездаря Сарри

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  4. redwhitegun 16.06.2018 15:36 # redwhitegun
    Все трое - мудаки)

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  5. farot 16.06.2018 15:32 # farot
    Во еблан старый

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  6. sayanara 16.06.2018 15:20 # sayanara
    Пфф. Да иди ты нахуй

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  7. hamann 16.06.2018 15:06 # hamann
    сколько уже можно об этом говноклубике новостей постить

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  8. winnerd 16.06.2018 15:02 # winnerd
    Вот же залупа старая. Если он не опустит Сарри,то будет ему продолжать платить 3 млн евро в год.....это в интересах Наполи? Тем более уже подписал Анчи!!

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  9. ccchelsea 16.06.2018 15:01 # ccchelsea
    Заебали уже.

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