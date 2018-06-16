"Вест Хэм" возобновил интерес к Пасторе

"Вест Хэм" вернулся к переговорам о покупке атакующего полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе.

В начале этого месяца переговоры между клубами были приостановлены из-за высоких требований Пасторе по зарплате. В "Вест Хэме" аргентинец хотел зарабатывать 190 тысяч фунтов в неделю.



Как стало известно Sky Sports, сейчас "молотобойцы" решили возобновить диалог о покупке Хавьера. Возможно, это связано с травмой Мануэля Лансини, который пропустит Чемпионат Мира в России и ближайшие полгода из-за повреждения крестообразных связок колена.



По информации источника, ПСЖ заинтересован в продаже 28-летнего игрока. Парижанам необходимо привести свою зарплатную ведомость в соответствие с требованиями финансовогл фейр-плей УЕФА.