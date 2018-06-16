Бернарду Силва хотел, чтобы Фабиньо оказался в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что хотел воссоединиться с полузащитником Фабиньо на "Этихад".

Две недели назад "Ливерпуль" подтвердил приобретение Фабиньо. За 24-летнего опорника мерсисайдцы заплатили 44 миллиона фунтов "Монако".



Силва, отлично осведомлен о качествах бразильца, с которым они наделали немало шуму в Лиге 1 и всей Европе. Бернарду даже мечтал, чтобы Фабиньо последовал за ним в "Сити".



"Кто был моим лучшим одноклубником в "Монако"? Я бы сделал выбор в пользу Мбаппе. В ближайшие годы он может стать одним из лучших игроков в мире. Но, если честно, я колеблюсь – либо он, либо Фабиньо".



"Впереди у Фабиньо минимум 10 лет карьеры. Я получал удовольствие, играя рядом с ним, и даже хотел воссоединиться с ним в "Сити". Он очень умный игрок и порядочный человек", - цитирует Силву ESPN.