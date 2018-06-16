Бернарду Силва хотел, чтобы Фабиньо оказался в "Сити"

Бернарду Силва и Фабиньо Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что хотел воссоединиться с полузащитником Фабиньо на "Этихад".

Две недели назад "Ливерпуль" подтвердил приобретение Фабиньо. За 24-летнего опорника мерсисайдцы заплатили 44 миллиона фунтов "Монако".

Силва, отлично осведомлен о качествах бразильца, с которым они наделали немало шуму в Лиге 1 и всей Европе. Бернарду даже мечтал, чтобы Фабиньо последовал за ним в "Сити".

"Кто был моим лучшим одноклубником в "Монако"? Я бы сделал выбор в пользу Мбаппе. В ближайшие годы он может стать одним из лучших игроков в мире. Но, если честно, я колеблюсь – либо он, либо Фабиньо".

"Впереди у Фабиньо минимум 10 лет карьеры. Я получал удовольствие, играя рядом с ним, и даже хотел воссоединиться с ним в "Сити". Он очень умный игрок и порядочный человек", - цитирует Силву ESPN.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Силва, Фабиньо

Автор foxmcfc   

Дата 16.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 603

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Последние комментарии:




  1. invincible141ars 16.06.2018 14:33 # invincible141ars
    все еще возможно
    проявит себя неплохо - уйдет на повышение в Сити

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  2. hammersmith 16.06.2018 13:57 # hammersmith
    отсосилва

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  3. mancunia-planet 16.06.2018 13:07 # mancunia-planet
    Сити легко может титул защитить

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