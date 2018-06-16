Гудьонсен: "Надеюсь, Азар останется в "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Эйдур Гудьонсен выразил надежду, что "синим" удастся сохранить плеймейкера Эдена Азара.

Непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов, неопределенная ситуация с главным тренером и, как кажется, увядший интерес Романа Абрамовича к своему клубу являются теми причинами, из-за которых Азар не спешит подписывать новый контракт.



Гудьонсен, забивший 54 гола в 186 матчах за клуб со "Стэмфорд Бридж", опасается, что Азар всерьез задумывается об уходе из "Челси". Эйдур лишь надеется, что этого не произойдет.



"Надеюсь, Эден останется. Я правда на это надеюсь. Его потеря стала бы ударом по команде, но я не сомневаюсь, что происходящее в клубе тревожит его".



"Они разочаровывающим образом провели сезон после своей победы в Премьер-Лиге, но финишировали на высокой ноте, завоевав Кубок Англии. Надеюсь, "Челси" останется близок его сердцу этим летом".



"Он по-прежнему связан контрактом, и он всегда хорошо отзывался о клубе. Он выглядит счастливым, но, конечно, все мы понимаем, что он обладает достаточным талантом и мастерством, чтобы выступать за любой клуб".



"Я практически уверен, что сейчас он сосредоточен только на выступлении за сборную Бельгии на Чемпионате Мира. Однако это естественно, что он будет думать: "А каких игроков они собираются купить этим летом?"



"Полагаю, все прояснится только после Чемпионата Мира. Я лишь надеюсь, что он останется", — цитирует Гудьонсена Daily Star.