"Ливерпуль" может вернуться за Фекиром

Из-за отсутствия альтернатив на трансферном рынке "Ливерпуль" может возобновить интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру после Чемпионата Мира в России.

Напомним, неделю назад внезапно выяснилось, что согласованная всеми сторонами сделка по Фекиру стоимостью 53 миллиона фунтов заключена не будет — предположительно из-за сомнений, которые появились у "красных" после прохождения Набилем медицинского обследования, хотя истинная причина не раскрывается.



Меж тем, Тома Лемар договорился о переходе из "Монако" в "Атлетико", а представляющий "Вест Хэм" Мануэль Лансини угодил в лазарет с тяжелой травмой. Все эти события практически не оставляют "Ливерпулю" альтернативных вариантов по укреплению позиции плеймейкера.



Репортер Sky Sports Винни О'Коннор считает, что в сложившейся ситуации "красные" могут вернуться за 24-летним Фекиром, особенно если тот проявит себя в сборной Франции на ЧМ-2018.



"Если он проявит себя на Чемпионате Мира, "Ливерпуль" совершенно точно может возобновить к нему интерес".



"На днях мой неофициальный источник из "Ливерпуля" сказал мне, что было бы неправильно исключать этот переход и думать, что "Ливерпуль" никогда за ним не вернется".



"Сейчас время Чемпионата Мира, и игроки уехали до июля, поэтому у "Ливерпуля" есть время все проанализировать, посмотреть за его игрой на турнире и, возможно, снова задуматься о его покупке. С другой стороны, им придется заново договариваться с "Лионом" после случившегося в прошлый раз".



"Фекир — это цель, которую определил "Ливерпуль", к которой "Ливерпуль" стремился, и будет странно, если у них на радаре возникнет другой игрок. В случае с Фабиньо и "Ливерпуля" мы увидели, как новости появились из ниоткуда, за час до официального подтверждения сделки".



"Похоже, в данную минуту у "Ливерпуля" нет другой цели, хотя, конечно, они будут искать. Они все еще стараются дополнить эту креативную зону после ухода Коутиньо. Нельзя сказать, что у них нет там игроков, но они хотят эту дополнительную искру", — цитирует О'Коннора Sky Sports.