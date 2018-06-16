Джонс: "Я был дерьмом против Азара"

Эден Азар и Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что забыл о своей "дерьмовой" игре в финале Кубка Англии и теперь жаждет исправиться на Чемпионате Мира.

В прошлом месяце "красные дьяволы" проиграли финал Кубка Англии против "Челси" со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Эден Азар, реализовав заработанный на Джонсе пенальти.

Меж тем, на ЧМ-2018 сборные Англии и Бельгии попали в одну группу, поэтому Джонса может ждать новая встреча с Азаром. На сей раз Фил будет готов лучше.

"Я дерьмово сыграл в финале Кубка Англии. Такое бывает, и нужно жить дальше. Ты обязан жить дальше, потому что я не могу сидеть на заднице и рефлексировать неделями — иначе я был бы готов сброситься с моста. Но я был расстроен, подавлен".

"Могу ли я избавиться от этого багажа? Конечно, и я обязан сделать это. Такое происходит с абсолютно каждым игроком в мире, ежедневно. Ошибки некоторых заметнее, чем других, и таков футбол".

"Я уже привык к этому и хотел бы думать, что теперь достаточно опытен и мудр, чтобы справиться с этим".

"Азар будет на этом Чемпионате Мира, как и другие лучшие игроки. Думаю, талантливые игроки есть во всех командах. В том числе в нашей".

"Он резок, он быстр, он проворен. Против него сложно играть. Некоторые из подобных игроков есть и в нашей команде".

"Я не сильно переживаю насчет других игроков, меня больше волнует наша команда. Когда я смотрю на состав, на тренировки и на проведенные матчи, то вижу, что мы хорошо готовы", — цитирует Джонса Evening Standard.



Метки Джонс, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1268

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  1. thegodfather 16.06.2018 11:03 # thegodfather
    ты и есть дерьмо, кусок ты дерьма

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  2. chelsea88 16.06.2018 10:58 # chelsea88
    Весь маню дерьмо перед Азаром.

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  3. ccchelsea 16.06.2018 10:58 # ccchelsea
    Скюм всегда дерьмо на фоне Азара.

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  4. klementino 16.06.2018 10:08 # klementino
    Ахахаах

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  5. arsenverim 16.06.2018 10:02 # arsenverim
    Заголовок 10 из 10. Хорош Миха.

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  6. mr-lamps 16.06.2018 10:01 # mr-lamps
    типикал скум

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