Джонс: "Я был дерьмом против Азара"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что забыл о своей "дерьмовой" игре в финале Кубка Англии и теперь жаждет исправиться на Чемпионате Мира.

В прошлом месяце "красные дьяволы" проиграли финал Кубка Англии против "Челси" со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Эден Азар, реализовав заработанный на Джонсе пенальти.



Меж тем, на ЧМ-2018 сборные Англии и Бельгии попали в одну группу, поэтому Джонса может ждать новая встреча с Азаром. На сей раз Фил будет готов лучше.



"Я дерьмово сыграл в финале Кубка Англии. Такое бывает, и нужно жить дальше. Ты обязан жить дальше, потому что я не могу сидеть на заднице и рефлексировать неделями — иначе я был бы готов сброситься с моста. Но я был расстроен, подавлен".



"Могу ли я избавиться от этого багажа? Конечно, и я обязан сделать это. Такое происходит с абсолютно каждым игроком в мире, ежедневно. Ошибки некоторых заметнее, чем других, и таков футбол".



"Я уже привык к этому и хотел бы думать, что теперь достаточно опытен и мудр, чтобы справиться с этим".



"Азар будет на этом Чемпионате Мира, как и другие лучшие игроки. Думаю, талантливые игроки есть во всех командах. В том числе в нашей".



"Он резок, он быстр, он проворен. Против него сложно играть. Некоторые из подобных игроков есть и в нашей команде".



"Я не сильно переживаю насчет других игроков, меня больше волнует наша команда. Когда я смотрю на состав, на тренировки и на проведенные матчи, то вижу, что мы хорошо готовы", — цитирует Джонса Evening Standard.