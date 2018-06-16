Джонс: "Я был дерьмом против Азара"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс заявил, что забыл о своей "дерьмовой" игре в финале Кубка Англии и теперь жаждет исправиться на Чемпионате Мира.
В прошлом месяце "красные дьяволы" проиграли финал Кубка Англии против "Челси" со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Эден Азар, реализовав заработанный на Джонсе пенальти.
Меж тем, на ЧМ-2018 сборные Англии и Бельгии попали в одну группу, поэтому Джонса может ждать новая встреча с Азаром. На сей раз Фил будет готов лучше.
"Я дерьмово сыграл в финале Кубка Англии. Такое бывает, и нужно жить дальше. Ты обязан жить дальше, потому что я не могу сидеть на заднице и рефлексировать неделями — иначе я был бы готов сброситься с моста. Но я был расстроен, подавлен".
"Могу ли я избавиться от этого багажа? Конечно, и я обязан сделать это. Такое происходит с абсолютно каждым игроком в мире, ежедневно. Ошибки некоторых заметнее, чем других, и таков футбол".
"Я уже привык к этому и хотел бы думать, что теперь достаточно опытен и мудр, чтобы справиться с этим".
"Азар будет на этом Чемпионате Мира, как и другие лучшие игроки. Думаю, талантливые игроки есть во всех командах. В том числе в нашей".
"Он резок, он быстр, он проворен. Против него сложно играть. Некоторые из подобных игроков есть и в нашей команде".
"Я не сильно переживаю насчет других игроков, меня больше волнует наша команда. Когда я смотрю на состав, на тренировки и на проведенные матчи, то вижу, что мы хорошо готовы", — цитирует Джонса Evening Standard.
16.06.2018 10:00
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Последние комментарии:
ты и есть дерьмо, кусок ты дерьма
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Весь маню дерьмо перед Азаром.
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Скюм всегда дерьмо на фоне Азара.
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Ахахаах
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Заголовок 10 из 10. Хорош Миха.
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типикал скум
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