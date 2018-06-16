Лихтштайнер: "Джака станет еще лучше"

Новичок "Арсенала" Штефан Лихтштайнер считает, что "канонирам" очень повезло обладать полузащитником Гранитом Джакой.

Накануне "Арсенал" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Джакой. Преодолев изначальный скептицизм публики, Гранит превратился в очень важного для лондонцев игрока, и клуб не мог оставить это без внимания.



В новом сезоне одноклубником Джаки станет Лихтштайнер, с которым они много лет вместе выступают за сборную Швейцарии. 34-летний защитник уверен, что болельщики "Арсенала" еще не увидели лучшую игру в исполнении Гранита.



"Я знаю Гранита уже более шести-семи лет, и он просто удивительный игрок. Он очень хорош и все еще очень молод. Ему непросто быть явным лидером в свои 23 или 24 года, поэтому я надеюсь помочь ему становиться все лучше и лучше".



"Он провел очень хороший сезон, и я надеюсь, в следующем году он выступит еще лучше".



"За пределами поля он просто отличный человек, отличная личность, он очень спокоен, он знает, когда можно пошутить, а когда нужно сосредоточиться".



"На поле он профессионал топ-уровня, он обладает отличным пасом и просто является отличным игроком", — сообщил Лихтштайнер Arsenal Player.