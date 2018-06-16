Месси попросил "Барселону" купить Салаха
Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси попросил боссов своего клуба приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха этим летом.
Не секрет, что Месси является самым влиятельным игроком в "Барселоне", однако влияние Лионеля распространяется далеко за пределы раздевалки — боссы каталонского клуба консультируются со своей главной звездой даже по поводу трансферов.
Как стало известно The Sun от своих источников в Испании, Месси сообщил своему клубу, что ему и Луису Суаресу нужен новый партнер в нападение. Поскольку переход Антуана Гризманна из "Атлетико" сорвался, теперь Лионель жаждет заполучить в партнеры по команде Салаха.
30-летний аргентинец остался под впечатлением от игры Мохамеда в минувшем сезоне. После перехода из "Ромы" год назад Салах забил 44 гола, став лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и добравшись с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов.
16.06.2018 08:00
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Миша еще не заебался это спид-инфо сюда постить? Сан это ж пиздец, в сельском брехунке правды больше, чем в этой помойке.
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обменять бы его на Мбаппе
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Хуй вам а не Салаха
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Просто источники зе сан в испании
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The Sun не заслуживает доверия. Они сами сочиняют свои "новости".
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Да затрахали вы уже! Фарм клуб нашли что-ли? Сидят как стервятники на энфилде и лучших забирают. Идите нахуй, мы вас не звали
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