Месси попросил "Барселону" купить Салаха

Мохамед Салах Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси попросил боссов своего клуба приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха этим летом.

Не секрет, что Месси является самым влиятельным игроком в "Барселоне", однако влияние Лионеля распространяется далеко за пределы раздевалки — боссы каталонского клуба консультируются со своей главной звездой даже по поводу трансферов.

Как стало известно The Sun от своих источников в Испании, Месси сообщил своему клубу, что ему и Луису Суаресу нужен новый партнер в нападение. Поскольку переход Антуана Гризманна из "Атлетико" сорвался, теперь Лионель жаждет заполучить в партнеры по команде Салаха.

30-летний аргентинец остался под впечатлением от игры Мохамеда в минувшем сезоне. После перехода из "Ромы" год назад Салах забил 44 гола, став лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и добравшись с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов.



Метки Барселона, Ливерпуль, Месси, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 813

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 16.06.2018 08:50 # lahmatyj
    Миша еще не заебался это спид-инфо сюда постить? Сан это ж пиздец, в сельском брехунке правды больше, чем в этой помойке.

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  2. shakur 16.06.2018 08:43 # shakur
    обменять бы его на Мбаппе

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  3. rassl 16.06.2018 08:36 # rassl
    Хуй вам а не Салаха

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  4. liverfun 16.06.2018 08:23 # liverfun
    Просто источники зе сан в испании

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  5. scouser2005 16.06.2018 08:22 # scouser2005
    The Sun не заслуживает доверия. Они сами сочиняют свои "новости".

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  6. mrjingles 16.06.2018 08:03 # mrjingles
    Да затрахали вы уже! Фарм клуб нашли что-ли? Сидят как стервятники на энфилде и лучших забирают. Идите нахуй, мы вас не звали

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