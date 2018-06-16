Месси попросил "Барселону" купить Салаха

Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси попросил боссов своего клуба приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха этим летом.

Не секрет, что Месси является самым влиятельным игроком в "Барселоне", однако влияние Лионеля распространяется далеко за пределы раздевалки — боссы каталонского клуба консультируются со своей главной звездой даже по поводу трансферов.



Как стало известно The Sun от своих источников в Испании, Месси сообщил своему клубу, что ему и Луису Суаресу нужен новый партнер в нападение. Поскольку переход Антуана Гризманна из "Атлетико" сорвался, теперь Лионель жаждет заполучить в партнеры по команде Салаха.



30-летний аргентинец остался под впечатлением от игры Мохамеда в минувшем сезоне. После перехода из "Ромы" год назад Салах забил 44 гола, став лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и добравшись с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов.