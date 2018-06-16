Моуриньо поддержал Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил поддержку своему голкиперу Давиду Де Хеа, который накануне отметился результативной ошибкой в матче за сборную Испании на Чемпионате Мира в России.

В пятницу вечером на ЧМ-2018 был сыгран пока что самый захватывающий матч. Сборные Испании и Португалии разошлись миром — 3:3. Все три гола в составе соотечественником Моуриньо забил Криштиану Роналду, в том числе один после грубейшего ляпа Де Хеа.



Жозе, исполняющий роль телевизионного эксперта Russia Today во время мирового первенства, не стал выгораживать своего голкипера. Моуриньо считает, что даже лучшие допускают ошибки.



"Это мой парень, и хотя мне больно это говорить, он знает, что совершил серьезную ошибку. У нас, в "Юнайтед", таких ошибок он не допускает — он стал лучшим игроком сезона и демонстрировал великолепную игру. Однако такое случается даже с лучшими".



"Когда мы говорим о лучших, то хорошая вещь в том, что это не повлияет на него в следующем матче. Он не будет бояться, будет уверен в себе и будет готов помогать своей команде. Этот же гол — вина Давида", — сообщил Моуриньо в эфире.