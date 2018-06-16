"Юнайтед" предпочитает продать Мартиаля за рубеж

Если продажа нападающего Антони Мартиаля окажется неизбежна, то "Манчестер Юнайтед" предпочтет пойти на сделку с зарубежным клубом.

На текущей неделе агент 22-летнего француза дал наделавшее шуму интервью, заявив о желании своего клиента покинуть "Олд Траффорд".



Правда, если вчитываться в слова агента, можно заметить, что Антони решил уйти вовсе не потому, что играет плохо или играет мало, а потому, что не смог договориться с "красными дьяволами" о новом контракте.



По информации The Independent, на "Олд Траффорд" считают эту ситуацию слишком раздутой и надеются сохранить игрока. В "Юнайтед" верят, что Мартиаль еще сможет реализовать свой потенциал, а один неудачный сезон ничего не значит.



"Дьяволы" задумаются о продаже Антони, только если тот покажет, что его намерения серьезны, и продолжит настаивать на уходе из клуба. Прежде главный тренер Жозе Моуриньо неоднократно говорил, что не собирается удерживать игроков против их воли.



Если дело действительно дойдет до продажи, то "Юнайтед" предпочтет продать Мартиаля в "Ювентус" или "Реал", нежели в "Челси" или "Тоттенхэм".



Как утверждает источник, сделка с конкурентами по Премьер-Лиге возможна лишь в единственном случае. Моуриньо будет готов отпустить Мартиаля в "Челси", если взамен получит вингера Виллиана, к которому он имеет давний интерес. Тема возможного обмена игроками уже озвучивалась в переговорах между двумя клубами.