"Сити" исключает продажу Гюндогана

"Манчестер Сити" исключает продажу полузащитника Илкая Гюндогана, которого пресса принялась отчаянно сватать в "Барселону".

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "Барселона" видит в 27-летнем Гюндогане преемника для Андреса Иньесты, который покинул каталонский клуб после завершения минувшего сезона, и готова предложить "горожанам" 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Отдельные источники из Германии утверждают, что Илкай заинтересован в переезде на "Ноу Камп", однако Manchester Evening News спешит заверить, что Гюндоган не покинет "Сити" этим летом.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола высоко ценит немецкого полузащитника, приобретенного два года назад у дортмундской "Боруссии" за 20 млн. фунтов, и готов блокировать любые предложения насчет Илкая, независимо от их размера.



Добавим, что сейчас у Гюндогана остается еще два года по своему контракту. Это означает, что в скором времени "Сити" придется решить вопрос о новой сделке для Илкая.